Докажите что компьютер похож на человека
Информатика
Докажите что компьютер похож на человека
Ответ(ы):
Гость:
Он похож тем что он умеет решать проблемы как люди , он читает как люди , он похож на нас!
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