От полных причастий образуйте краткие формы женского или среднего рода единственного числа Заваленный, расположены, натопленные, оклеенном, масляной, крашенном, заколдованном, зачарованном.
Русский язык
От полных причастий образуйте краткие формы женского или среднего рода единственного числа Заваленный, расположены, натопленные, оклеенном, масляной, крашенном, заколдованном, зачарованном.
Ответ(ы):
Гость:
Завалена/завалено расположена/расположено натоплена/натоплено оклеена/оклеено крашена/крашено заколдована/заколдовано зачарована/зачаровано
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