Какое число нужно уменьшить в 29 раз, чтобы получить число 87?
Математика
Какое число нужно уменьшить в 29 раз, чтобы получить число 87?
Ответ(ы):
Гость:
Это число 2523. Если его уменьшить в 29 раз получится 87
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