Какое давление оказывает на грунт гранитная колонна объёмом 6м3, есди площадь основания её равна 1,5м2
Физика
Какое давление оказывает на грунт гранитная колонна объёмом 6м3, есди площадь основания её равна 1,5м2
Ответ(ы):
Гость:
P= F/S F = mg m= плотность гранита*V p = (плотность гранита*V*g)/S p = 2600 кг/м3 *6 м3*10 Н/кг/1,5 = 104000 Па = 104 кПа
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