Какое должностное лицо или орган имеет право принять решение о признании физичес??ого лица умершим? 1) Начальник городского отдела милиции 2) Суд 3) Прокуратура 3?
Обществознание
Какое должностное лицо или орган имеет право принять решение о признании физичес??ого лица умершим? 1) Начальник городского отдела милиции 2) Суд 3) Прокуратура 3?
Ответ(ы):
Гость:
РАЙОННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОЛЬНИЦА
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