Какое должностное лицо или орган имеет право принять решение о признании физичес??ого лица умершим? 1) Начальник городского отдела милиции 2) Суд 3) Прокуратура 3?

Обществознание
Какое должностное лицо или орган имеет право принять решение о признании физичес??ого лица умершим? 1) Начальник городского отдела милиции 2) Суд 3) Прокуратура 3?
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РАЙОННЫЙ   ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  БОЛЬНИЦА 
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