Какое электромагнитное излучение не относится к свету? запишите номер правильного ответа: 1) инфракрасное; 2) видимое; 3) ультрофиолетовое; 4) рентгеновское;

Физика
Какое электромагнитное излучение не относится к свету? запишите номер правильного ответа: 1) инфракрасное; 2) видимое; 3) ультрофиолетовое; 4) рентгеновское;
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Инфракрасное, световое, включая ультрафиолетовое, излучения составляют оптическую область спектра электромагнитных волн в широком смысле этого слова.
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