Какое из данных чисел принадлежит промежутку [6;7] 1)6 2)7 3)38 4)50
Алгебра
Какое из данных чисел принадлежит промежутку [6;7] 1)6 2)7 3)38 4)50
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