Какое из этих слов пишется слитно? 1) (пол)яблока. 2) (пол)дороги. 3) (пол)Москвы. 4) (пол)??кна.

Русский язык
Какое из этих слов пишется слитно? 1) (пол)яблока. 2) (пол)дороги. 3) (пол)Москвы. 4) (пол)??кна.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полдороги пишется слитно а другие через дефис
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