Какое из этих слов пишется слитно? 1) (пол)яблока. 2) (пол)дороги. 3) (пол)Москвы. 4) (пол)??кна.
Русский язык
Какое из этих слов пишется слитно? 1) (пол)яблока. 2) (пол)дороги. 3) (пол)Москвы. 4) (пол)??кна.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полдороги пишется слитно а другие через дефис
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