Какое из приведенных ниже выражений не является пословицей и почему? 1) Летом долго не загорай, чтоб зимой коровы не мычали. 2) Любовь не пожар; разгорится - не потушишь. 3) На лакомый кусочек, хоть душа сыта, глаза разгора...

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Какое из приведенных ниже выражений не является пословицей и почему? 1) Летом долго не загорай, чтоб зимой коровы не мычали. 2) Любовь не пожар; разгорится - не потушишь. 3) На лакомый кусочек, хоть душа сыта, глаза разгораются. 4) Огонь тушат, пока он не разгорелся. 5) Уголь в печи сам разгорается - к морозу.

Автор: Гость