Какое из приведенных ниже выражений не является пословицей и почему? 1) Летом долго не загорай, чтоб зимой коровы не мычали. 2) Любовь не пожар; разгорится - не потушишь. 3) На лакомый кусочек, хоть душа сыта, глаза разгора...
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Какое из приведенных ниже выражений не является пословицей и почему? 1) Летом долго не загорай, чтоб зимой коровы не мычали. 2) Любовь не пожар; разгорится - не потушишь. 3) На лакомый кусочек, хоть душа сыта, глаза разгораются. 4) Огонь тушат, пока он не разгорелся. 5) Уголь в печи сам разгорается - к морозу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не является пословицей пятое, так как это - примета, а пословица - "иносказание с дидактическим уклоном", как сообщает энциклопедия. Нетрудно понять, что считать пословицей, просто взяв в качестве примера первые 4 пункта.
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