Какое ключевое слово объединяет слова? напиши: Скипетр,Держава,Шапка Мономаха: _____ Аптекарский, Посольский,Ямской:________ Псалтирь,Букварь,Грамматика:__________ СРОЧНО
Окружающий мир
Какое ключевое слово объединяет слова? напиши: Скипетр,Держава,Шапка Мономаха: _____ Аптекарский, Посольский,Ямской:________ Псалтирь,Букварь,Грамматика:__________ СРОЧНО
Ответ(ы):
Гость:
1 символы власти 2 приказ 3первые печатные книги
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