Какое количество теплоты потребуется для плавления тела из нафталина массой 10г в??ятого при температуре плавления.

Физика
Какое количество теплоты потребуется для плавления тела из нафталина массой 10г в??ятого при температуре плавления.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=ctm Q=1250*80*0,001=100 градусов цельсия. Ответ 100 градусов цельсия 
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