Какое количество теплоты потребуется для плавления тела из нафталина массой 10г в??ятого при температуре плавления.
Физика
Какое количество теплоты потребуется для плавления тела из нафталина массой 10г в??ятого при температуре плавления.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=ctm Q=1250*80*0,001=100 градусов цельсия. Ответ 100 градусов цельсия
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