Прямолинейный проводник, по которому течет ток,находится в однородном магнитном ??оле параллельно линиям индукции. Как изменится сила Ампера, действующая на проводник, если его увеличить в 6 раз, а силу тока в проводнике уменьш...
Физика
Прямолинейный проводник, по которому течет ток,находится в однородном магнитном ??оле параллельно линиям индукции. Как изменится сила Ампера, действующая на проводник, если его увеличить в 6 раз, а силу тока в проводнике уменьшить в 2 раза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила Ампера рассчитывается по формуле Fa = B I L sinα, где sinα - угол между направлением силы тока и вектором магнитной индукции. так как они параллельны, то никакой силы Ампера не будет, т.к. sin0° = 0
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