Прямолинейный проводник, по которому течет ток,находится в однородном магнитном ??оле параллельно линиям индукции. Как изменится сила Ампера, действующая на проводник, если его увеличить в 6 раз, а силу тока в проводнике уменьш...

Физика

Прямолинейный проводник, по которому течет ток,находится в однородном магнитном ??оле параллельно линиям индукции. Как изменится сила Ампера, действующая на проводник, если его увеличить в 6 раз, а силу тока в проводнике уменьшить в 2 раза?

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