Пишется вокрук или вокруг?

Русский язык
Пишется вокрук или вокруг?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишется слово вокруг всегда
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A) Choose the word with the correct pronunciation. b) Read and practice them.
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