Отношение длины к ширине футбольного поля 4 к 3. сумма длины и ширины 42 см. найти площадь футбольного поля

Математика

Отношение длины к ширине футбольного поля 4 к 3. сумма длины и ширины 42 см. найти площадь футбольного поля

Автор: Гость