Отношение длины к ширине футбольного поля 4 к 3. сумма длины и ширины 42 см. найти площадь футбольного поля
Математика
Отношение длины к ширине футбольного поля 4 к 3. сумма длины и ширины 42 см. найти площадь футбольного поля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина-? Ширина-? S-?см 4:3 Д+Ш=42 4+3=7(частей) 42:7=6(см)-1часть 6·4=24(см)-длина 6·3=18(см)-ширина S=18·24 S=432cм²
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