Скольким клеткам на рисунке равен единичный отрезок? Каким числам соответствует ??очки А и В?
Математика
Скольким клеткам на рисунке равен единичный отрезок? Каким числам соответствует ??очки А и В?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы понять сколько равен А надо эти клетки у множить на А, а В надо умножить тоже на те клетки)) вроде так
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