Привет всем!Помогите пожалуйста! Вопрос: Что мы узнали о авторе из "Повести о Петре и Февронии Муромских"?
Литература
Привет всем!Помогите пожалуйста! Вопрос: Что мы узнали о авторе из "Повести о Петре и Февронии Муромских"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(полное оригинальное название: «Повесть от житиа святых новых чюдотворець муромских, благовернаго и преподобнаго и достохвалнаго князя Петра, нареченнаго в иноческом чину Давида, и супруги его благоверныя и преподобныя и достохвалныя княгини Февронии, нареченныя в иноческом чину Еѵфросинии») — памятник древнерусскойагиографической литературы. Повесть создана в середине XVI в. писателем-публицистом Ермолаем-Еразмом на основе муромских устных преданий
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