Легенда про киев плиз

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На месте нынешнего Киева существовали поселения со времен Геродота . Поселения эти то возникали, то исчезали в зависимости от исторической обстановки в районе. Говоря о Киеве, мы имеем в виду лишь тот город, который в результате непрерывного развития превратился в центр Киевской Руси.В VI-VII вв. на территориях, впоследствии объединяемых понятием «Русская земля», центром которой был Киев, существовала богатая, содержащая много золотых и серебряных предметов, «дружинная» археологическая культура «пальчиковых фибул», слои которой опирались на немногие «грады». Сельские культуры - «пеньковская» и «колочинская», составляли для нее как бы социальный фон. Эта культура резко отличается от культур соседних славянских племен и тесно связана с городами Боспора , которые к этому времени перестали быть форпостами греческой культуры , с Херсонесом и Тмутараканью и имеет много общеевропейских форм. Рыбаков называет ее культурой русов, которых он считает одним из славянских племен, несмотря на приводимые им же данные, противоречащие такому утверждению . Культура «пальчиковых фибул» не имеет исторических корней на этих территориях и исчезает в VII в., хотя некоторые ее элементы прослеживаются в славянских находках VIII-IX вв., как считает крупнейший советский археолог и историк Артамонов. По его утверждению, этническая принадлежность этой культуры не установлена, хотя она «совершенно несомненно» не славянская . Легенды об основании Киева сохранились у русского и других славянских народов, у германских народов и у армян. Сходные мотивы прослеживаются в легендах об основании Кракова и Праги - городов, лежащих на торговом пути Киев - Регенсбург . Рассмотрим две легенды: наиболее древнюю - из «Истории Тарона» Зеноба Глака, армянского историка, которую Марр относит к VI в. , а некоторые историки - к VIII в. , а также легенду, изложенную в Повести временных лет . По легенде Зеноба Глака, два брата, Деметр и Гисаней (оба имени типичны для фиаситов) , изгнанные из родных мест, нашли убежище у царя Валаршака, пожаловавшего им землю Тарой, где они построили город Вишап. Затем в Аштишате (Змееграде) они поставили двух идолов - своих патронов. Через пятнадцать лет Валаршак убил братьев, «...и дал власть трем их сыновьям - Куару, Мельтею и Хореану. Куар построил город Куары, ...а Мельтей построил на поле том свой город и назвал его по имени Мельтей, и Хореан построил свой город в области Палуни и назвал его по имени Хореан. И по прошествии времени... Куар, Мельтей и Хореан поднялись на гору Куркея и нашли там прекрасное место... так как были там просторы для охоты и прохлада... и построили там селение и поставили они двух идолов, одного по имени Гисанея, другого по имени Деметра» . В «Повести временных лет» записана следующая легенда : «И быша 3 братья: единому имя Кий, а другому Щекъ, а третьему Хоривъ, и сестра их Лыбедь. Седяше Кий на горе, где же ныне увозъ Боричевъ, а Щекъ седяше на горе, где же ныне зовется Щековица, а Хоривъ на третьей горе, от него же прозвася Хоревица. И створиша градъ во имя брата своего старейшаго, и нарекоша имя ему Киевъ. Бяше около града лесъ и боръ великъ, и бяху ловяща зверь, бяху мужи мудри и смыслени, нарицахуся поляне, от них же есть поляне в Киеве и до сего дне».