Срочно помогите! Помогите пожалуйста,завтра география, и в тетрадке надо написать это! 3 часа уже сижу, ничего не могу найти! Помогите, пожалуйста! Дам много баллов! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS...

География

Срочно помогите! Помогите пожалуйста,завтра география, и в тетрадке надо написать это! 3 часа уже сижу, ничего не могу найти! Помогите, пожалуйста! Дам много баллов! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! http://znanija.com/task/20118028

Автор: Гость