Срочно помогите! Помогите пожалуйста,завтра география, и в тетрадке надо написать это! 3 часа уже сижу, ничего не могу найти! Помогите, пожалуйста! Дам много баллов! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS...
География
Срочно помогите! Помогите пожалуйста,завтра география, и в тетрадке надо написать это! 3 часа уже сижу, ничего не могу найти! Помогите, пожалуйста! Дам много баллов! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS! http://znanija.com/task/20118028
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образуются из водяного пара...снежинки...
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