"Трать деньги с умом" куда потратить 1 миллион рублей или долларов что бы это было полезно и могло окупиться

Обществознание

"Трать деньги с умом" куда потратить 1 миллион рублей или долларов что бы это было полезно и могло окупиться

Автор: Гость