"Трать деньги с умом" куда потратить 1 миллион рублей или долларов что бы это было полезно и могло окупиться
Обществознание
"Трать деньги с умом" куда потратить 1 миллион рублей или долларов что бы это было полезно и могло окупиться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну,можно внести первый взнос за участок,а остальное взять в кредит
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