Выпишите в тетрадь основные признаки абсолютной королевской власти. История 7 класс.
История
Выпишите в тетрадь основные признаки абсолютной королевской власти. История 7 класс.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верховая власть при обсалютно коралевской власти. Полнастью принадлежит королю, и не делится им с каким-либо государственными органами. Власть короля не ограниченна, и не подлежит какому либо контролю.
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