A) Choose the word with the correct pronunciation. b) Read and practice them.

Английский язык
A) Choose the word with the correct pronunciation. b) Read and practice them.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тебе задание перевести что-ли? а)Выберите слово с правильным произношением. б)Прочитайте и запомните их.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Плиз задача начерти 1)отрезок АВ длина которого равна половине длины отрезеа в 1 дм 2) отрезок СD длина половины которого ровна 2 см
Ответить
Математика
Отношение длины к ширине футбольного поля 4 к 3. сумма длины и ширины 42 см. найти площадь футбольного поля
Ответить
Обществознание
"Трать деньги с умом" куда потратить 1 миллион рублей или долларов что бы это было полезно и могло окупиться
Ответить
История
Выпишите в тетрадь основные признаки абсолютной королевской власти. История 7 класс.
Ответить
Математика
Скольким клеткам на рисунке равен единичный отрезок? Каким числам соответствует ??очки А и В?
Ответить