Плиз задача начерти 1)отрезок АВ длина которого равна половине длины отрезеа в 1 дм 2) отрезок СD длина половины которого ровна 2 см

Математика
Плиз задача начерти 1)отрезок АВ длина которого равна половине длины отрезеа в 1 дм 2) отрезок СD длина половины которого ровна 2 см
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ав- 5 см, т.к 1 дм -10см  .сд-4 см ,т.к 2см-1/2 ,2х2
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