Плиз задача начерти 1)отрезок АВ длина которого равна половине длины отрезеа в 1 дм 2) отрезок СD длина половины которого ровна 2 см

Математика

Плиз задача начерти 1)отрезок АВ длина которого равна половине длины отрезеа в 1 дм 2) отрезок СD длина половины которого ровна 2 см

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