Запишите причастия в сочетании с подходящими по смыслу существительными из слов ??ля справки. Слова: счёт,капюшон,чёлка,шоколад,пчёлы,крыжовник,молодожёны,жёлуди.

Русский язык
Запишите причастия в сочетании с подходящими по смыслу существительными из слов ??ля справки. Слова: счёт,капюшон,чёлка,шоколад,пчёлы,крыжовник,молодожёны,жёлуди.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Открытый счет, оторванный капюшон, подстриженная челка, растаявший шоколад, летящие пчелы, созревший крыжовник, растроганные молодожены, упавшие  желуди (с дерева)
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