Запишите причастия в сочетании с подходящими по смыслу существительными из слов ??ля справки. Слова: счёт,капюшон,чёлка,шоколад,пчёлы,крыжовник,молодожёны,жёлуди.

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Запишите причастия в сочетании с подходящими по смыслу существительными из слов ??ля справки. Слова: счёт,капюшон,чёлка,шоколад,пчёлы,крыжовник,молодожёны,жёлуди.

Автор: Гость