Написать небольшое(8-10 предложений) сочинение-рассуждение на тему, что означает выражение "Третий Рим"?

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До своего падения, Римское государство считалось вечным и непобедимым. После разделения Рима на Западную и Восточную империи, раскол коснулся и церкви. После крушения Западной Римской империи, Византия стала мировым центром христианства. Но и Византийской империи пришёл конец. Русь же, приняв православие, стала наследницей Византии, которая как бы брала на себя обязательство, хранить православную веру и защищать её от посягательств врагов