Где расположен город Потоси и какого его нынешнее состояние?

География
Где расположен город Потоси и какого его нынешнее состояние?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Африке,военное время 
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