Какое количество теплоты требуется для нагревания воды массой 0,5 кг от 20°С до 21°С ??воды =4200 Дж/кг

Физика
Какое количество теплоты требуется для нагревания воды массой 0,5 кг от 20°С до 21°С ??воды =4200 Дж/кг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=cm(t2-t1) Где t1=20 с  t2=21 с m=0/5 кг с=4200 дж/кг*с Подставляем и находим! Q=0.5*4200*(21-20)=2100 Дж
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