Решите плиз. через точку B стороны РК треугольника КРТ проведена прямая параллель??ая стороне ТК и пересекающая сторону РТ в точке А. Вычеслите длинну отрезка АВ если КТ=52 АТ=12 АР=36
Геометрия
Решите плиз. через точку B стороны РК треугольника КРТ проведена прямая параллель??ая стороне ТК и пересекающая сторону РТ в точке А. Вычеслите длинну отрезка АВ если КТ=52 АТ=12 АР=36
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