какое количество вещества и масса железа потребуется для реакции с 16г серы
Химия
какое количество вещества и масса железа потребуется для реакции с 16г серы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe + S = FeS 16 : 32 = 0.5 моль серы 1 моль ---1 моль 0,5 моль ----х х = 0,5 моль железа 0,5 * 56 = 28 г железа
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