какое количество вещества и масса железа потребуется для реакции с 16г серы

Химия
какое количество вещества и масса железа потребуется для реакции с 16г серы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe + S = FeS  16 : 32 = 0.5 моль серы  1 моль ---1 моль  0,5 моль ----х  х = 0,5 моль железа  0,5 * 56 = 28 г железа
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