Какое количество водорода выделится при взаимодействий 2,7 грамм аллюминия сероводородной кислотой
Химия
Какое количество водорода выделится при взаимодействий 2,7 грамм аллюминия сероводородной кислотой
Ответ(ы):
Гость:
2Al+3H2S=Al2S3+3H2 n(Al)=m/M=2,7/27=0,1 моль составляем пропорцию: 0,1/2 = x/3 => x=0,15 моль Ответ: n(H2)= 0,15 моль
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