Какое орфограммы вы изучили в разделе имя прилагательное

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В разделе "Имя прилагательное" мы изучили следующие орфограммы: - правописание гласных в падежных окончаниях ; - правописание букв о, е в окончаниях после шипящих и ц; -правописание кратких прилагательных с основой на шипящую; - правописание суффиксов -к-, -ск-;-н- и -нн-; - правописание частицы не с прилагательными