Какое отношение к декабристам сложилось в широких кругах общества сразу после по??ажения их движения?
История
Какое отношение к декабристам сложилось в широких кругах общества сразу после по??ажения их движения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Та их в ссылку всех отравили. Понятно, что почетом и уважением это движение и их взгляды к Александру 1 теперь не пользовались. Уверена, что после их поражения несколько лет эта тема вообще умалчивалась.
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