Верны ли следующие утверждения : Грунтовые воды - воды первого от поверхности земли водоносного горизонта Основной источник пополнения подземных вод - атмосферные осадки
География
Верны ли следующие утверждения : Грунтовые воды - воды первого от поверхности земли водоносного горизонта Основной источник пополнения подземных вод - атмосферные осадки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2: да. а 1 вроде нет
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