Сочинение нужны ли сочувствие и сострадание

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Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание? Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание? С одной стороны: сочувствие и сострадание нужны не каждому. Это может подтвердить рассказ А. П. Платонова "Юшка", там рассказывается о главном герое, которому, казалось бы, требуется сочувствие и сострадание, но это не так. Он жил как бы в двух мирах, там где люди окружавшие его люди - злой мир, но еще у него был свой собственный добрый и хороший мир, где нет злобы и ненависти. Так что прежде чем оказать человеку сострадание или сочувствие, может, стоит подумать нужно ли оно ему!! ! Но с другой стороны: сочувствие и сострадание имеют в жизни большой смысл. Человеку суждено относиться к окружающему миру неравнодушно. Как бы человек ни старался не обращать внимания, у него в душе всё равно печаль. В том же рассказе «Юшка» , главный герой был не понят окружающими его людьми. Все его толкали, кидались камнями, обижали. И никто не мог посочувствовать, никто не проявил сострадания. Можно подумать, что из-за такого отношения к себе он не любил людей, но это не так. Юшка был особенным человеком. В то время, когда сочувствие и сострадание должно было быть направлено в его сторону, он сам проявлял эти чувства к обижающим его людям. На сочувствие и сострадание способны такие люди, как Юшка, люди, которые прислушиваются к сердцу и душе. С такими качествами люди становятся намного добрее. Другие же, лишенные этих качеств люди, не изменяются, а становятся только злее. Таким людям тяжело в жизни. Когда к ним проявляют сострадание и сочувствие, они понимают, что человек, проявивший эти чувства, прав, и от этого становится ещё больнее на душе. Значит, каждый должен обладать сочувствием и состраданием, как Юшка? На этот вопрос каждый человек должен ответить для себя сам. в наше время сочувствие и сострадание конечно нужны, но не каждому!