Поезд идет от одного города до тругого одни сутки шестую часть суток поезда уже ноходится в пути сколько часов осталось ехать поезду

Математика

Поезд идет от одного города до тругого одни сутки шестую часть суток поезда уже ноходится в пути сколько часов осталось ехать поезду

Автор: Гость