Поезд идет от одного города до тругого одни сутки шестую часть суток поезда уже ноходится в пути сколько часов осталось ехать поезду

Математика
Поезд идет от одного города до тругого одни сутки шестую часть суток поезда уже ноходится в пути сколько часов осталось ехать поезду
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 сут. = 24 ч. 24:6*1=4(ч) Ответ: 4 часа осталось ехать поезду.
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Математика
Поезд идет от одного города до тругого одни сутки шестую часть суток поезда уже ноходится в пути сколько часов осталось ехать поезду
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