Поезд идет от одного города до тругого одни сутки шестую часть суток поезда уже ноходится в пути сколько часов осталось ехать поезду
Математика
Поезд идет от одного города до тругого одни сутки шестую часть суток поезда уже ноходится в пути сколько часов осталось ехать поезду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 сут. = 24 ч. 24:6*1=4(ч) Ответ: 4 часа осталось ехать поезду.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
ОТВЕТ НУЖЕН СЕЙЧАС Put a question tag on the end of these sentences. 3. You've got a camera, ---? Yes, why? Do you want to borrow it? 4. You...