У кумушки-лисы зубушки остры, рыльце тоненькое, ушки на макушке, хвостик на отлёте, шубка тёпленькая. В каком слове все согласные твёрдые

Литература
У кумушки-лисы зубушки остры, рыльце тоненькое, ушки на макушке, хвостик на отлёте, шубка тёпленькая. В каком слове все согласные твёрдые
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Остры (наверно да,потому что [астры]-фонетический разбор
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пожалуйста помогите мне с задачей : 8 досок с длиной по 4,2 м каждая , а 12 досок с дл иной по 4,5 м каждая . Найдите среднею длину 1 доски .
Ответить
Литература
Попробуй сочинить стихотворение с предложенными рифмами. злится . стучится.
Ответить
Литература
1.Запиши, какое настроение вызывает у тебя это стихотворение. (стихотворение оду??анчик О.Высотская)
Ответить
Математика
Даю 15 баллов. Решите номер 80. спасибочки )
Ответить
Алгебра
Выразите из данного уравнения переменную х через переменную у и найдите какие - нибудь три решения этого уравнения: 1) х + у = 12; 2) х - 7у ...
Ответить