У кумушки-лисы зубушки остры, рыльце тоненькое, ушки на макушке, хвостик на отлёте, шубка тёпленькая. В каком слове все согласные твёрдые
Литература
У кумушки-лисы зубушки остры, рыльце тоненькое, ушки на макушке, хвостик на отлёте, шубка тёпленькая. В каком слове все согласные твёрдые
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Остры (наверно да,потому что [астры]-фонетический разбор
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пожалуйста помогите мне с задачей : 8 досок с длиной по 4,2 м каждая , а 12 досок с дл иной по 4,5 м каждая . Найдите среднею длину 1 доски .
Литература
1.Запиши, какое настроение вызывает у тебя это стихотворение. (стихотворение оду??анчик О.Высотская)