Выразите из данного уравнения переменную х через переменную у и найдите какие - нибудь три решения этого уравнения: 1) х + у = 12; 2) х - 7у = 5; 3) 2х + 8у = 16; 4) -6х + 5у = 18.
Алгебра
Выразите из данного уравнения переменную х через переменную у и найдите какие - нибудь три решения этого уравнения: 1) х + у = 12; 2) х - 7у = 5; 3) 2х + 8у = 16; 4) -6х + 5у = 18.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) х=12-у. Примеры решений: у=12, х=0; у=11, х=1; у=10, х=2. 2) х=7у+5. Примеры решений: у=1, х=12; у=-1, х=-2; у=2, х=19. 3) х=(16-8у)/2=8-4у. Примеры решений: у=1, х=4; у=-1, х=12; у=2, х=0. 4) х=(18-5у)/(-6)=-3+5/6у. Примеры решений: у=0, х=-3; у=6/5, х=-2; у=1, х=-2 1/6 (2 целых 1/6). Если я правильно понял задание, тогда так.
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