Выразите из данного уравнения переменную х через переменную у и найдите какие - нибудь три решения этого уравнения: 1) х + у = 12; 2) х - 7у = 5; 3) 2х + 8у = 16; 4) -6х + 5у = 18.

Алгебра

Выразите из данного уравнения переменную х через переменную у и найдите какие - нибудь три решения этого уравнения: 1) х + у = 12; 2) х - 7у = 5; 3) 2х + 8у = 16; 4) -6х + 5у = 18.

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