Зачем нужна известковая вода?
Биология
Зачем нужна известковая вода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Известь часто используется в быту или хозяйстве для побелки деревьев, домов, бордюр и других строений. В бытовой сфере известью называются соли кальция, растворенные в воде.
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