синоним к слову сила Помогите пожалуйста не можем подобрать синоним уже две недели

Русский язык
синоним к слову сила Помогите пожалуйста не можем подобрать синоним уже две недели
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стойкость,напряжение,армипотенция.
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