Девочки 12-14 лет(!!!) . Задание про стиль . Что одеть блондинке среднего роста ,почти б??з груди , с голубыми глазами и волосами почти до колен . (6 класс) срочно . Для тех, кто в моде современной разбирается
Технология
Девочки 12-14 лет(!!!) . Задание про стиль . Что одеть блондинке среднего роста ,почти б??з груди , с голубыми глазами и волосами почти до колен . (6 класс) срочно . Для тех, кто в моде современной разбирается
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ели ты хочешь увеличить ее рост, то одень длиную убку ., футболку однотоную и джинсовую ковту .на ноги простые басаножки или красовки
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