Девочки 12-14 лет(!!!) . Задание про стиль . Что одеть блондинке среднего роста ,почти б??з груди , с голубыми глазами и волосами почти до колен . (6 класс) срочно . Для тех, кто в моде современной разбирается

Технология

Девочки 12-14 лет(!!!) . Задание про стиль . Что одеть блондинке среднего роста ,почти б??з груди , с голубыми глазами и волосами почти до колен . (6 класс) срочно . Для тех, кто в моде современной разбирается

Автор: Гость