Рядом с кинотеатром расположен детский городок. перед началом фильма дети могут покататься на трехколесных или двухколесных велосипедах. у всех велосипедов 18 колес, а рулей 7.сколько велосипедов каждого вида было в детском гор...

Математика
Рядом с кинотеатром расположен детский городок. перед началом фильма дети могут покататься на трехколесных или двухколесных велосипедах. у всех велосипедов 18 колес, а рулей 7.сколько велосипедов каждого вида было в детском городке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - трехколесных (7-х) - двухколесных 3х + 2*(7-х) = 18 3х-2х+14=18 х=18-14=4 трехколес 7-4=3 двухколес
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