Рядом с кинотеатром расположен детский городок. перед началом фильма дети могут покататься на трехколесных или двухколесных велосипедах. у всех велосипедов 18 колес, а рулей 7.сколько велосипедов каждого вида было в детском гор...

Математика

Рядом с кинотеатром расположен детский городок. перед началом фильма дети могут покататься на трехколесных или двухколесных велосипедах. у всех велосипедов 18 колес, а рулей 7.сколько велосипедов каждого вида было в детском городке?

Автор: Гость