1.Запиши, какое настроение вызывает у тебя это стихотворение. (стихотворение оду??анчик О.Высотская)
Литература
1.Запиши, какое настроение вызывает у тебя это стихотворение. (стихотворение оду??анчик О.Высотская)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот стих у читателей вызывает много позитивных чувств,таких как радость веселье.Сразу чувствуется запах лета.
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