Даю 15 баллов. Решите номер 80. спасибочки )

Гость: Гость:

Фигура на 6 клеток вправо и на 8 клеток вниз площадь квадрата будет S=8*8=64 клетки(или 32см квадратных) площадь фигуры на рисунке 1 будет считаться из площадей прямоугольников из которых состоит фигура, а именно 1) квадрат 2 на 2 клетки S=4 клетки 2) прямоугольник 5 на 2 клетки S=10 клеток 3) прямоугольник 3 на 2 клетки S=6 клеток 4) прямоугольник 5 на 2 клетки S=10 клеток Площадь данной фигуры будет равна 4+10+6+10=30 клеток или 15см квадратных Площадь второй фигуры будет равна 32-15=17см квадратных Периметр квадрата равен P=4a, a=4см, P=16см Периметр первой фигуры равен P=2+2+3+2+2+2+2+2+5+8=30 клеток (15см) Периметр второй фигуры равен P= 6+8+3+2+2+2+2+2+3+2=32 клетки или 16см рисунок сами нарисовать сможете?