Пожалуйста помогите мне с задачей : 8 досок с длиной по 4,2 м каждая , а 12 досок с дл иной по 4,5 м каждая . Найдите среднею длину 1 доски .

Математика

Пожалуйста помогите мне с задачей : 8 досок с длиной по 4,2 м каждая , а 12 досок с дл иной по 4,5 м каждая . Найдите среднею длину 1 доски .

Автор: Гость