Пожалуйста помогите мне с задачей : 8 досок с длиной по 4,2 м каждая , а 12 досок с дл иной по 4,5 м каждая . Найдите среднею длину 1 доски .
Математика
Пожалуйста помогите мне с задачей : 8 досок с длиной по 4,2 м каждая , а 12 досок с дл иной по 4,5 м каждая . Найдите среднею длину 1 доски .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*4,2=33,6 12*4,5=54 54+33,6=87,6 87,6/20=4,38м
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