Попробуй сочинить стихотворение с предложенными рифмами. злится . стучится.
Литература
Попробуй сочинить стихотворение с предложенными рифмами. злится . стучится.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дедушка мороз тут злиться А весна в гости стучится
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
1.Запиши, какое настроение вызывает у тебя это стихотворение. (стихотворение оду??анчик О.Высотская)
Алгебра
Выразите из данного уравнения переменную х через переменную у и найдите какие - нибудь три решения этого уравнения: 1) х + у = 12; 2) х - 7у ...
Математика
Рядом с кинотеатром расположен детский городок. перед началом фильма дети могут покататься на трехколесных или двухколесных велосипедах. у всех вел...