Понаблюдать и запишите, когда в этом году зацвели:
Окружающий мир
Понаблюдать и запишите, когда в этом году зацвели:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цветы чтоли? блин ответ непонятный
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