Напишите пожалуйста предложения с обособленным определением на тебя субботник.
Русский язык
Напишите пожалуйста предложения с обособленным определением на тебя субботник.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Ребята , убиравшие двор школы , закончили работу. 2)Мы взяли грабли , пакеты и перчатки , служащие для уборки нашего двора школы. Дальше сам . ⌒.⌒
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