Чем кровеносная система зверей отличается от кровеносной системы рептилий?
Биология
Чем кровеносная система зверей отличается от кровеносной системы рептилий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну рептилии хладнокровные а остальные они млекопитающие и у них кровь похожа на нашу немного
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