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Какое потрясение пережил лев толстой в Париже?
Литература
Какое потрясение пережил лев толстой в Париже?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Видел казнь на гильотине.
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