Раздели текст на 4 смысловые части и озаглавь их.

Русский язык
Раздели текст на 4 смысловые части и озаглавь их.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какой текст  то разделить надо 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Какие географические объекты есть в Евразии?
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста разделить слова на слоги и сделать в них ударения: солнце, снежинки, сосульки, сугроб, ручьи, ромашка, скворцы, снегопад, ледох...
Ответить
Другие предметы
Памагите я не понимать что где и как в россия я noob i'm a nooooooob
Ответить
Математика
Из двух городов между которыми 480 км пути навстречу друг к другу в разное время выехали два автобуса первый автобус ехал со скоростью 52 км ч а вт...
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста написать сочинение на тему Боль за человека в романе Достоев??кого преступление и наказание.
Ответить