Раздели текст на 4 смысловые части и озаглавь их.
Русский язык
Раздели текст на 4 смысловые части и озаглавь их.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какой текст то разделить надо
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