14•(1/2+1/3+1/4)= (решите пожалуйста с объяснением!)

Математика
14•(1/2+1/3+1/4)= (решите пожалуйста с объяснением!)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для дробей 1/2, 1/3, 1/4 надо найти общий знаменатель, т.е. все дроби должны стать с одинаковым знаменателем. в нашем случае это будет число 12. 1/2=6/12 (1*6/2*6 - домножаем числитель и знаменатель на одно и тоже число) 1/3=4/12 ; 1/4=3/12 теперь данные дроби легко сложить 6/12+4/12+3/12= (6+4+3)/12=13/12 теперь умножаем на 14: (13*14)/12=13*7/6= 91/6=15 1/6
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